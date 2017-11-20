Хорошавин на суде заявил, что "миллиарда под кроватью" у него не было

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Обвиняемый в коррупции бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин заявил, что никакого "миллиарда под кроватью" и ручки за 36 миллионов рублей у него не было, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экс-глава региона дал показания в городском суде Южно-Сахалинска, где уже восемь месяцев рассматривается его дело.

"Сразу после моего ареста стала формироваться негативная оценка вокруг меня, нужно было срочно меня вывалять в грязи, запустить компромат, и людям через СМИ навязывали черный пиар про ручку за 36 миллионов, мою якобы резиденцию, найденный миллиард. И эту пластинку прокручивали перед каждым продлением ареста. Началась малоконтролируемая вакханалия со стороны СМИ. Ни одна из заявленных позиций этого пиара не подтвердилась, да и не могла", — сказал он, добавив, что его судьба была предрешена еще в день ареста.

По его словам, "такова судьба политика богатого региона".

"Действительно, 220-миллиардный бюджет для 500-тысячного региона — это заоблачный показатель. Я знаю, что приговор уже написан, никто и не думает этого скрывать", — отметил Хорошавин.

Экс-губернатор считает, что дело против него было сделано на скорую руку, "на коленке", второпях и было возбуждено в день убийства Бориса Немцова. Бывший губернатор рассказал, что до сегодняшнего дня на него и членов его семьи продолжают оказывать давление. По его словам, его сына уволили с работы и отняли имущество.

"Ему говорили, что для него готово место в камере рядом со мной", — заключил Хорошавин.

Экс-губернатора Сахалинской области задержали в марте 2015 года прямо на рабочем месте. Следствие по уголовному делу длилось два года, суд начался в марте 2017 года. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся бывший зампред сахалинского правительства Сергей Карепкин, экс-министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов и советник губернатора Андрей Икрамов. Следствие вменяет им получение взяток на общую сумму в 522 миллиона рублей. Процесс по этому делу идет в Южно-Сахалинском городском суде с марта, сначала доказательства представляла сторона обвинения, далее — защитники.