Выжившую после авиакатастрофы в Хабаровском крае девочку прооперировали

Сотрудник медицинской помощи переносит выжившую при крушении самолета L-410 девочку в автомобиль скорой помощи в Хабаровске

Сотрудник медицинской помощи переносит выжившую при крушении самолета L-410 девочку в автомобиль скорой помощи в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 20 ноя — РИА Новости. Врачи прооперировали трехлетнюю девочку, выжившую в авиакатастрофе под Нельканом в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости в понедельник представитель правительства региона.

Крушение самолета L-410, принадлежащего ФГУП "Хабаровские авиалинии", произошло днем 15 ноября 2017 года при заходе на посадку в поселке Нелькан Хабаровского края. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет.

Она была доставлена в детскую краевую больницу в Хабаровске с легким сотрясением головного мозга и переломом ноги. Планировалось провести оперативное вмешательство в связи в переломом.

"В понедельник девочка прооперирована", — сказал собеседник агентства.

Врачи детской краевой больницы, где проходила операция, от комментариев отказались.

Ранее главный врач детской краевой больницы Иван Гончаров сообщал, что лечение идет по плану, утвержденному консилиумом врачей. Состояние ребенка улучшается.