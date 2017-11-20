Названы предварительные итоги расследования крушения Ан-2 в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 ноя — РИА Новости. Минтранс Приамурья в понедельник сообщил предварительные итоги расследования крушения самолета Ан-2, который разбился в районе поселка Экимчан 7 ноября; ведомство сообщает, что пилоты в последние секунды изменили угол посадки, чтобы избежать падения на жилые дома.

Как сообщалось ранее, 7 ноября в районе поселка Экимчан Амурской области разбился Ан-2, перевозивший продукты по маршруту Экимчан — поселок Удское Хабаровского края.

Благовещенская транспортная прокуратура подтвердила, что двигатель работал нестабильно, самолет совершил жесткую посадку, возник пожар. От ожогов погиб командир воздушного судна Сергей Кошевой, пилот Андрей Карнаух от госпитализации отказался, СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 263 УК — нарушение правил безопасности движения транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В качестве основных причин катастрофы следствие рассматривает техническую неисправность воздушного судна, нарушения в действиях экипажа и неблагоприятные погодные условия. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщает в понедельник минтранс Приамурья, комиссией авиационных происшествий МАК (Межгосударственного авиационного комитета), транспортной прокуратуры и следственного комитета продолжается расследование причин крушения, официальный срок расследования — 30 суток.

Со ссылкой на министра транспорта и строительства Приамурья Андрея Тягло сообщается, что пилоты "могли воспользоваться небольшим участком свободной площади для посадки", которая дала бы возможность осуществить аварийную посадку, но заканчивалась жилым сектором.

"В последние секунды экипаж принял решение изменить угол посадочной траектории на 45 градусов, что дополнительно сократило скорость планирования и привело к неконтролируемому падению на свободное от населенного строения место. Таким образом, ценой своей жизни, пилоты избежали падения на жилой дом и гибель жителей", — приводятся в сообщении слова Тягло.

Со ссылкой на председателя комиссии по расследованию катастрофы самолета Ан-2 в Амурской области, главного специалиста комиссии авиационных происшествий МАК Сергея Волнухина, сообщается, что сейчас ведется расследование причин, приведших к падению самолета, на данный момент есть техническое подтверждение, что пилоты в той ситуации предприняли все усилия, чтобы избежать человеческих жертв среди населения.