Исмаилов уверен, что докажет непричастность к вменяемым ему преступлениям

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Экс-владелец московского Черкизовского рынка Тельман Исмаилова заявил, что непричастен к преступлениям, по делу о которых он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

"Я не совершал за свою жизнь ни одного преступления. Я настаиваю на своей непричастности и смогу это доказать", — заявил Исмаилов в эфире телеканала "Россия 1".

Исмаилов был объявлен в международный розыск по делу об организации двух убийств, сообщила РИА Новости в начале прошлой недели пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Суд ранее заочно выдал санкцию на его арест. В минувшую среду Мосгорсуд подтвердил заочный арест Исмаилова.

В рамках этого же дела ранее был арестованы братья Тельмана Исмаилова Вагиф и Рафик Исмаиловы. Четвертым фигурантом дела является Мехман Керимов. Им вменяется два убийства: расстрел владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино-Моторс" Юрия Брилева в мае 2016 года на Новорижском шоссе.

Обвинения предъявлены по статьям "Незаконный оборот оружия" и "Убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом группой лиц".