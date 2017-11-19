ФГУП "Охрана" рассказало о потере пистолета при стрельбе у "Москва-сити"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пистолет, принадлежащий сотруднику ФГУП "Охрана" Росгвардии, был утерян при стрельбе у "Москвы-сити", оружие могло быть похищено одним из участников перестрелки, сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия Валерий Грибакин.

"Действительно, один из пистолетов был утерян. Наш работник получил ранения, прооперирован, сейчас ему ничего не угрожает. Он находился в бессознательном состоянии, мы подозреваем, что злоумышленники воспользовались этим моментом и похитили у него оружие", — сказал Грибакин.

По его словам, в предприятии рассчитывали, что потерянный пистолет будет найден у недавно задержанных участников перестрелки, однако оперативные мероприятия пока все еще продолжаются.

"У нас была такая информация, но мы, к сожалению, по согласованию с оперативными органами официально не подтверждали ее и не озвучивали, поскольку была просьба от оперативных сотрудников поработать некоторое время, чтобы спокойно те или иные версии отработать", — добавил Грибакин.

Драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу на территории "Москвы-сити" после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии. Нападавшие скрылись с места преступления. По факту перестрелки возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц. Сообщалось о задержании шестерых человек, предположительно, причастных к инциденту.