ФГУП "Охрана" рассказало о потере пистолета при стрельбе у "Москва-сити"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пистолет, принадлежащий сотруднику ФГУП "Охрана" Росгвардии, был утерян при стрельбе у "Москвы-сити", оружие могло быть похищено одним из участников перестрелки, сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия Валерий Грибакин.
По его словам, в предприятии рассчитывали, что потерянный пистолет будет найден у недавно задержанных участников перестрелки, однако оперативные мероприятия пока все еще продолжаются.
Драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу на территории "Москвы-сити" после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии. Нападавшие скрылись с места преступления. По факту перестрелки возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц. Сообщалось о задержании шестерых человек, предположительно, причастных к инциденту.