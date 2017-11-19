МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФГУП "Охрана" не охраняли криминального авторитета в "Москва-сити", где произошла перестрелка, договор об охране имущества был заключен с юридическим лицом, сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия Валерий Грибакин.

"В СМИ появилась, в том числе, информация, связанная с тем, что якобы работники ФГУП "Охрана" охраняли какого-то гражданина с темным прошлым, а, возможно, настоящим и будущим. Нет, не соответствует действительности данная информация", — сказал Грибакин.

Драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу на территории "Москвы-сити" после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии. Нападавшие скрылись с места преступления. По факту перестрелки возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц. Сообщалось о задержании шестерых человек, предположительно, причастных к инциденту.

По словам Грибакина, предприятие предоставляет большой спектр охранных услуг, но только договор об охране квартиры или имущества может быть заключен с физическими лицами, а в день, когда произошел инцидент, связанный со стрельбой в "Москва-сити", сотрудники ФГУП обеспечивали безопасность перевозимого имущества — эта услуга предоставляется только юридическому лицу.

"Что это за организация, я не могу сказать, это коммерческая тайна. Но в любом случае, все организации в обязательном порядке проверяются. Существует целый фильтр: через призму экономической безопасности, через призму возможного проникновения криминалитета, через призму конкретного учредителя организации", — добавил Грибакин, отметив, что организация, которой были предоставлены услуги, "довольно известная и имеет большую историю".

Кроме того, Грибакин подчеркнул, что сотрудники ФГУП "Охрана" Росгвардии не обладают военными и специальными званиями — они находятся в статусе работников предприятия и не находятся на госслужбе.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах., стрелявшие использовали травматическое оружие. По словам собеседника агентства, после стрельбы злоумышленники скрылись на Maybach. Полиция объявила автомобиль в розыск, а позднее занялась поиском еще двух — Toyota и Lexus, так как предполагалось, что на них могут скрываться участники инцидента.