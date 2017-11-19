Стрельба в ночном клубе в Кузбассе попала на видео

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео стрельбы в ночном клубе в Кемеровской области. Запись с камер наблюдения была опубликована на YouTube.

На кадрах видно, как мужчина с ружьем заходит в помещение, производит выстрел и скрывается.

Инцидент произошел в городе Ленинск-Кузнецкий в ночь на воскресенье. В дежурную часть полиции поступило сообщение о стрельбе в одном из ночных клубов. Стрельбе предшествовала драка, в ходе которой охранники вывели из заведения нескольких нетрезвых посетителей.

После конфликта недовольный клиент достал из автомобиля ружье, вернулся в клуб и несколько раз выстрелил в сторону охранников, ранив двоих. Один из них, 25-летний житель Кемерово, позднее скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Подозреваемый, 31-летний ранее судимый житель Кемерово, вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов в городе Полысаево. У него изъяли незарегистрированное охотничье ружье, которое и было орудием преступления. Вместе со злоумышленником задержали еще троих участников конфликта.