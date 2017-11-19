Житель Кузбасса после драки в клубе обстрелял охранников, один из них погиб

КЕМЕРОВО, 19 ноя — РИА Новости. В Кемеровской области в результате полицейской спецоперации задержан подозреваемый, открывший стрельбу по охранникам ночного клуба, один из которых скончался, сообщили РИА Новости в воскресенье в региональном главке МВД.

По данным ведомства, около 04.50 (00.50 мск) в дежурную часть полиции поступило сообщение о стрельбе в одном из ночных клубов города Ленинск-Кузнецкий. Прибывшие по сигналу полицейские выяснили, что происшествию предшествовала драка, в результате которой охранники заведения удалили нетрезвых конфликтующих посетителей.

"Одному из них это не понравилось, он достал из автомобиля ружье, вернулся в клуб и на входе несколько раз выстрелил в сторону охранников. После этого злоумышленник вместе с другими посетителями скрылся на автомобиле. В результате данного преступления были ранены два сотрудника охраны ночного клуба, один из них – 25-летний житель города Кемерово — впоследствии скончался в медицинском учреждении", — сказал собеседник агентства.

Подозреваемого, который произвел выстрелы в охранников, полицейские оперативно задержали в городе Полысаево. Им оказался ранее судимый 31-летний житель города Кемерово. Вместе с ним задержаны и доставлены в отдел полиции ещё три участника конфликта.

Правоохранители изъяли орудие преступления — незарегистрированное охотничье ружьё, которое направили на экспертизу в ЭКЦ областного ГУМВД. По результатам исследования будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

В настоящее время с задержанными работает следователь СУСК РФ по Кемеровской области, которым возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Проводятся следственно-оперативные действия.