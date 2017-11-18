Самолет, вылетевший из Уфы в Ямбург, вернулся обратно из-за неисправности

УФА, 18 ноя — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Газпром авиа", вылетевший в субботу из Уфы в Ямало-Ненецкий округ с вахтовиками, вернулся обратно в уфимский аэропорт из-за возникшей неисправности в обоих двигателях, сообщает уфимская транспортная прокуратура.

"В субботу в аэропорту города Уфы задержан рейс авиакомпании "Газпром авиа" из-за возврата воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту "Уфа — Ямбург". Причиной возврата самолета явился отказ отбора воздуха обоих двигателей", — говорится в сообщении помощника уфимского транспортного прокурора Екатерины Байбуриной.

По ее данным, на рейс было зарегистрировано 86 пассажиров, детей нет. Время задержки составило 4,5 часа, пассажиры вывезены на резервном воздушном судне, борт вылетел в 13.30 часов местного времени.

"По данному факту Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, по результатам которой, будет принят необходимый комплекс мер реагирования", — сообщает ведомство.