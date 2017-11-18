Под Томском умер пятилетний мальчик, впавший в кому после удаления зуба

НОВОСИБИРСК, 18 ноя – РИА Новости. Пятилетний мальчик, который в конце октября впал в кому после стоматологической операции в райцентре Каргасок Томской области, скончался в больнице, сообщила РИА Новости представитель Следственного управления СК РФ по региону Елена Лебедева.

"Мальчик вчера днем скончался в больнице. Следователи уже осмотрели тело. Расследование возбужденного ранее уголовного дела продолжается", — сообщила собеседница агентства.

Следователи СК в Томской области в конце октября возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", после того как ребенок впал в кому.

По данным СК, бабушка в поселке Каргасок привела пятилетнего внука на прием к стоматологу, чтобы вырвать зуб, однако в связи с тем что он активно сопротивлялся, было принято решение провести стоматологическую операцию под общим наркозом. После нее он впал в кому. Ребенка транспортировали в детскую городскую больницу №1 Томска, где он находился в отделении реанимации в состоянии комы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Каргасокской районной больнице изъята необходимая медицинская документация. Максимальная санкция возбужденной статьи УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.