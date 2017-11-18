Двенадцать погибших в ДТП в Марий Эл похоронят в субботу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя – РИА Новости. Двенадцать погибших в результате столкновения микроавтобуса и лесовоза в Марий Эл похоронят в субботу, сообщают власти республики.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло в четверг около 17.30 мск примерно на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них есть ребенок. Еще четверо пассажиров доставлены в больницы Йошкар-Олы. Позже 14-летнюю девочку перевезли на лечение в Казань.

"Похороны жертв аварии… пройдут 18 и 19 ноября. Двенадцать человек будут похоронены сегодня, 18 ноября, в поселке Юрино, городе Козьмодемьянске, Горномарийском районе и поселке Килемары. В воскресенье, 19 ноября, в поселке Килемары простятся еще с тремя погибшими", — говорится в сообщении.

Средства на похороны выделены из бюджета республики. Помощь родственникам в доставке тел до места погребения оказали главы муниципальных образований и сельских поселений Марий Эл. Как отмечается в сообщении, "некоторые недобросовестные ритуальные компании попытались использовать сложившуюся ситуацию с выгодой для себя, выставив счет за свои услуги семьям погибших". Как пояснили в региональном министерстве социального развития, деньги родственникам погибших, заплатившим похоронным агентствам, возместят. Родным и близким погибших помогут в сборе документов, в том числе на получение страховых выплат, а также в решении юридических и административных вопросов. Глава Марий Эл Александр Евстифеев держит ситуацию на контроле.

Ранее сообщалось, что глава республики дал поручение рассчитать суммы единовременных выплат и оказать помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП. По его словам, от регионального правительства сумма возмещения для родственников погибших будет не менее 1 миллиона рублей на каждого. Пострадавшие, которые пока находятся в больницах, получат не менее 400 тысяч рублей.

Кроме того, согласно данным, опубликованным Всероссийским союзом страховщиков, Российским союзом автостраховщиков и Национальным союзом страховщиков ответственности, родственники погибших пассажиров и пострадавшие в ДТП могут получить страховые выплаты — более 2 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма возмещения для родных и близких на одного погибшего превысит 3 миллиона рублей (с учетом выплат из республиканского бюджета и страховых выплат). Пострадавшим в аварии страховые выплаты будут производиться в зависимости от тяжести ранений.