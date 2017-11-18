Пожар на складе в Жуковском ликвидировали

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пожар на площади одной тысячи квадратных метров ликвидирован на складе в подмосковном Жуковском, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

"В 1 час 55 минут 18 ноября пожар был локализован, в 3 часа 40 минут была объявлена ликвидация открытого горения. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован на площади одной тысячи квадратных метров. Всего к тушению пожара были привлечены 47 человек и 14 единиц техники", — говорится в сообщении ведомства.

Информация о пожаре поступила в 22 часа 50 минут накануне. К месту происшествия была направлена лаборатория для замеров ПДК вредных веществ в воздухе.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет.