В Москве задержали двух предполагаемых участников стрельбы у "Москва-сити"

Шесть человек пострадали в результате драки со стрельбой возле комплекса Москва-сити

Шесть человек пострадали в результате драки со стрельбой возле комплекса Москва-сити

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Двух предполагаемых участников драки со стрельбой в комплексе "Москва-сити" задержали в столице, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу на территории "Москва-сити" после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, из них два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии. Нападавшие скрылись с места преступления.

"У дома 48 по Кутузовскому проспекту был остановлен автомобиль Toyota, в салоне которого находились двое мужчин. По предварительным данным, один из них участвовал в конфликте, произошедшем накануне вечером в центре города", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, полицейские остановили автомобиль ВАЗ на проспекте Маршала Жукова, 27-летний водитель которого также, по предварительным данным, причастен ко вчерашнему инциденту.

В полиции добавили, что ведут дальнейший розыск подозреваемых.