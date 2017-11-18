В Москве задержали двух предполагаемых участников стрельбы у "Москва-сити"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Двух предполагаемых участников драки со стрельбой в комплексе "Москва-сити" задержали в столице, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.
"У дома 48 по Кутузовскому проспекту был остановлен автомобиль Toyota, в салоне которого находились двое мужчин. По предварительным данным, один из них участвовал в конфликте, произошедшем накануне вечером в центре города", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, полицейские остановили автомобиль ВАЗ на проспекте Маршала Жукова, 27-летний водитель которого также, по предварительным данным, причастен ко вчерашнему инциденту.
В полиции добавили, что ведут дальнейший розыск подозреваемых.