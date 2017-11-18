СМИ: задержан один из участников перестрелки в "Москва-Сити"

Шесть человек пострадали в результате драки со стрельбой возле комплекса Москва-сити

Шесть человек пострадали в результате драки со стрельбой возле комплекса Москва-сити

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Полицейские задержали один из автомобилей, объявленных в розыск после стрельбы в комплексе "Москва-Сити", сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Машину остановили около 10 утра на Кутузовском проспекте. В салоне находились двое мужчин.

"По предварительным данным, один из них участвовал в конфликте, произошедшем накануне вечером в центре города", — отметили в полиции.

Конфликт в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око" начался с перепалки между посетителями и сотрудниками вневедомственной охраны. Ссора переросла в драку, после чего один из участников открыл огонь. В результате пострадали шесть человек: четверых увезли в больницу, двоим оказали помощь на месте.

Участники инцидента скрылись на автомобилях Maybach, Toyota и Lexus. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.