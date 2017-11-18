Под Воронежем легковушка сбила насмерть троих людей, сообщил источник

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Легковой автомобиль съехал с трассы в пруд в Таловском районе Воронежской области: один ребенок и двое взрослых погибли, еще один человек пострадал, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"При съезде легковушки в пруд "Придорожный" возле населенного пункта Шалино пострадали четыре человека, из них трое, в том числе ребенок, погибли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель автомашины госпитализирован в таловскую районную больницу.

Спасатели подняли автомобиль из воды, на месте ЧП проводятся следственные действия.