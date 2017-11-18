Прокуратура проверяет работу мэрии Владивостока из-за ситуации на дорогах

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Прокуратура начала проверку работы органов мэрии Владивостока после прошедшего снегопада, когда менее чем за сутки на дорогах города произошло 270 ДТП, сообщает региональное надзорное ведомство.

Накануне во второй половине дня Владивосток накрыл снегопад. Перекрыли ряд дорог, большегрузному транспорту запретили въезд в город. Владивосток сковали многочисленные пробки, более 20 автобусных рейсов по краю отменили.

По данным прокуратуры, из 166 единиц снегоуборочной техники к работе в зимний период готово лишь 93. При этом фактически к работе приступили 67 единиц.

"В рамках проверки будет дана оценка деятельности уполномоченных органов, ответственных за ликвидацию последствий прошедшего 17.11.2017 года снегопада. Прокуратура проверит достаточность имеющихся в распоряжении администрации города сил и средств, предназначенных для устранения погодных условий, полноту принятых мер по очистке дорожной инфраструктуры города от гололедных образований", — говорится в сообщении.

Также прокуратура даст оценку работе государственной инспекции безопасности дорожного движения Владивостока.

"Ситуацию, связанную с подготовкой специализированной техники и ее работой при наступлении сложных погодных условий, прокуратура оценивает неудовлетворительно… По итогам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", — информирует прокуратура.