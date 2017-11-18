ФГУП "Охрана" прокомментировало конфликт в "Москва-сити"

Шесть человек пострадали в результате драки со стрельбой возле комплекса Москва-сити

Шесть человек пострадали в результате драки со стрельбой возле комплекса Москва-сити

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФГУП "Охрана" при драке со стрельбой в "Москва-сити" действовали по инструкции, сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия Валерий Грибакин.

"Мы проанализировали их действия, сотрудники действовали согласно инструкции, приняли все меры в соответствии с законодательством для пресечения нарушений", — сказал Грибакин.

По его словам, руководство организации уже посетило двух раненных сотрудников, опасности и угрозы их жизни нет. Как сообщил Грибакин, один из сотрудников ведомства, ставший очевидцем происшествия, сейчас даёт показания.