После перестрелки у "Москвы-Сити" возбудили дело о покушении на убийство

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц возбудили после перестрелки на территории комплекса "Москва-Сити", сообщает старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что шесть человек пострадали в результате драки со стрельбой возле комплекса "Москва-сити", полицейские разыскивают участников инцидента, скрывающихся на автомобиле Maybach, Toyota и Lexus. Конфликт начался в результате перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око".
"Возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", — сказала она.
Также она добавила, что нападавшие скрылись с места преступления. Пострадавшие были незамедлительно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавила Иванова.