Источник: после стрельбы у "Москва-сити" в розыск объявили три автомобиля

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сразу три машины объявили в розыск после драки со стрельбой на территории комплекса "Москва-Сити", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что шесть человек пострадали в результате драки со стрельбой возле комплекса "Москва-сити", полицейские разыскивают участников инцидента, скрывающихся на автомобиле Maybach. В полиции официально подтвердили факт конфликта с шестью пострадавшими, на месте работает следственно-оперативная группа.

"По городу разыскиваются лица, причастные к преступлению, которые скрываются на автомобилях Maybach, Toyota Land Cruiser и Lexus", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что конфликт начался в результате перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Все обстоятельства конфликта выясняются, сообщил источник.