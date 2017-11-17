МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате драки со стрельбой возле комплекса "Москва-сити", полицейские разыскивают участников инцидента, скрывающихся на автомобиле Maybach, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"На территории комплекса "Москва-сити" завязалась драка со стрельбой из травматического оружия, в результате чего пострадали шесть человек. Подозреваемые скрываются на автомобиле Maybach. В городе введен план "Перехват", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт конфликта с шестью пострадавшими на территории "Москва-сити".

"Сегодня вечером поступило сообщение о конфликте на территории комплекса "Москва-сити". Прибывшие сотрудники полиции установили, что по предварительным данным, произошел конфликт между неизвестными и сотрудниками ЧОП. По предварительным данным, шесть человек получили телесные повреждения: четыре человека госпитализированы, двоим медицинская помощь будет оказана на месте", — сказал дежурный офицер.

По его словам, конфликт произошел на бытовой почве, из-за парковки автотранспорта.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего и принимаются меры для задержания подозреваемых.