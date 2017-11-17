Власти Марий Эл выплатят семьям погибших в ДТП не менее миллиона рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя – РИА Новости. Власти Марий Эл определяют сумму выплат пострадавшим, а также родственникам погибших в результате столкновения микроавтобуса с лесовозом, предполагается, что семьи погибших получат не менее 1 миллиона рублей, пострадавшие – не менее 400 тысяч рублей, сообщает в пятницу управление общественных связей и информации главы республики.

© Фото предоставлено управлением общественных связей и информации Главы Республики Марий Эл Погибших в ДТП в Марий Эл похоронят в воскресенье

"Мы изучим все наши возможности. Но могу сказать, что сумма возмещения для родственников на одного погибшего в совокупности со страховым возмещением не будет менее миллиона рублей. Сумма возмещения на пострадавших, которые находятся в больнице, не будет менее 400 тысяч. Больше – да, меньше – нет", — сказал глава республики Александр Евстифеев, слова которого приводятся в сообщении.

Глава региона дал указание рассчитать единовременные пособия и принять необходимые меры, как материальные, так и психологические, по оказанию необходимой помощи родным и близким погибших и пострадавших людей.

Управление также напоминает, ранее в совместном пресс-релизе Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности сообщалось, что родственники погибших пассажиров и пострадавшие в результате ДТП могут получить страховые выплаты в размере более 2 миллионов рублей, так как ответственность индивидуального предпринимателя, осуществляющего перевозку, застрахована по договору обязательного страхования гражданской ответственности.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло в четверг около 17.30 мск примерно на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них есть ребенок. Еще четверо пассажиров доставлены в больницы Йошкар-Олы. Позже 14-летнюю девочку перевезли на лечение в Казань.

По факту ДТП возбуждены дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Дела соединены в одно производство.-0-