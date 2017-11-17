В Иркутской области во время пожара в частном доме погибли три ребенка

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Три ребенка погибли во время пожара в частном доме в иркутском Свирске, сообщается на сайте СК РФ.

"Следователями установлено, что сегодня (17 ноября) вечером произошло возгорание жилого дома по улице Радищева города Свирска. На месте пожара обнаружены тела троих мальчиков: 2014 и 2015 годов рождения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что взрослых во время происшествия в доме не было. Также известно, что семья, в которой воспитывались близнецы и их двухлетний брат, состояла на учёте в органах по делам несовершеннолетних.

На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти, отмечается в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по преступлению "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" по факту пожара, унёсшего жизни трёх детей.