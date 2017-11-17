Погибших в ДТП в Марий Эл похоронят в воскресенье

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя — РИА Новости. Погибших в результате столкновения микроавтобуса и лесовоза в Марий Эл предполагается похоронить в воскресенье, сообщил РИА Новости в пятницу в управлении пресс-службы и информации главы региона.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло в четверг около 17.30 мск примерно на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Еще четверо пассажиров доставлены в больницы Йошкар-Олы. Ранее сообщалось, что все погибшие опознаны.

"Предполагается, что похороны погибших состоятся в воскресенье", — сказал собеседник агентства.

По факту ДТП возбуждены дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Дела соединены в одно производство.