Все погибшие в ДТП в Марий Эл опознаны

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя – РИА Новости. Все погибшие в результате столкновения микроавтобуса и лесовоза в Марий Эл опознаны, заявили в пятницу в управлении общественных связей и информации главы республики.

© Фото предоставлено управлением общественных связей и информации Главы Республики Марий Эл Власти Марий Эл опубликовали список погибших и пострадавших в ДТП

Трагедия произошла в четверг около 17.30 мск примерно на 64 км автодороги "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск". По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них есть ребенок. Еще четверо пассажиров были доставлены в больницы Йошкар-Олы. В Марий Эл 17 ноября объявлено днем траура по погибшим в аварии.

Ранее сообщалось, что опознание погибших началось в час ночи в морге судебно-медицинской экспертизы. На 10.00 мск оставались не опознанными четверо человек по причине отсутствия родственников.

"Все погибшие в автоаварии опознаны", — сказал собеседник агентства.