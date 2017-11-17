Врача, проводившего экспертизу по ДТП в Балашихе, отстранили от должности

Дело о гибели мальчика в ДТП в Балашихе (80)

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Суд по ходатайству следствия отстранил от должности врача, проводившего экспертизу по громкому ДТП с ребенком в Балашихе, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Экспертиза, проведенная врачом подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаилом Клейменовым, пришла к выводу, что мальчик в момент аварии был сильно пьян. Впоследствии этот тезис был опровергнут, а в отношении Клейменова возбудили дело о халатности.

"Несмотря на то, что речь идет о единичном факте, а не о систематическом нарушении экспертом Клейменовым методики…, следствие обратилось в суд с ходатайством об отстранении его от должности, которое в настоящее время уже удовлетворено", — сказала Петренко.

Как выяснил Следственный комитет, специалист специально загрязнил кровь спиртообразующей микрофлорой, поэтому в образце и были найдены 2,7 промилле алкоголя. В чьих интересах это было сделано, выясняется.

В минувшую среду непосредственная виновница ДТП Ольга Алисова была приговорена к трем годам колонии-поселения. Кроме того, женщина должна будет выплатить родителям ребенка 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Защита намерена обжаловать приговор.