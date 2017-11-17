В Мосгорсуде рассказали, чем обвиняемые нанесли себе увечья на заседании

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова прокомментировала RT инцидент, произошедший в ходе заседания по делу о хулиганстве.

Ранее адвокат одного из фигурантов дела Мераб Телоян рассказал, что его подзащитный и еще несколько человек вскрыли вены в ходе судебного заседания. По словам юриста, это было сделано "в знак протеста против продления меры пресечения свыше двух с половиной лет".

Как заявила Солопова, пятеро из шести обвиняемых по делу о хулиганстве нанесли себе увечья составными элементами зажигалок. После инцидента заседание приостановили для оказания медицинской помощи подсудимым.

"В случае отсутствия медицинских противопоказаний для участия в судебном разбирательстве заседание будет продолжено", — отметила пресс-секретарь суда.