Семь жительниц Удмуртии продали в Бахрейн для занятия проституцией

УФА, 17 ноя – РИА Новости. Следователи установили семь потерпевших по делу о торговле людьми в Удмуртии, жительниц региона отправляли на территорию королевства Бахрейн для занятия проституцией, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по республике.

Ранее следователи сообщали, что с 2014 года шесть жительниц города Воткинск, предполагаемые члены преступной группы, подыскивали на территории Удмуртии молодых женщин, которых склоняли к занятию проституцией за рубежом, обещая высокое денежное вознаграждение, а в некоторых случаях путем обмана, и предлагая трудоустройство в Бахрейне. Все подозреваемые задержаны. Им предъявлены обвинения по статьям "Торговля людьми", "Вовлечение в занятие проституцией", "Организация занятия проституцией" и "Похищение документов".

"В настоящее время следствием установлены семь потерпевших — жительниц города Воткинска, Воткинского и Завьяловского районов Удмуртии в возрасте от 19 до 33 лет, которых участники преступной группы переправили из России на территорию королевства Бахрейн и принудили, в том числе путем нанесения побоев, к занятию проституцией. По прибытию в Бахрейн члены преступной группы изъяли у них паспорта и разместили в номерах отеля, где заставили оказывать платные сексуальные услуги клиентам, при этом женщины не имели возможности выйти за пределы отеля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые из потерпевших были вынуждены заниматься проституцией в Бахрейне более года, вернуться в Россию им удалось после обращения за помощью в правоохранительные органы Бахрейна и посольство РФ.

По данным следствия, среди предполагаемых членов преступной группировки 56-летняя пенсионерка, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за вовлечение в занятие проституцией, ее 32-летняя и 39-летняя дочери, а также 44-летняя глава крестьянско-фермерского хозяйства.