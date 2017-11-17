Вертолет МЧС эвакуирует в Казань ребенка, пострадавшего в ДТП в Марий Эл

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России эвакуирует тяжелобольного ребенка, пострадавшего в ДТП в Марий Эл, из Йошкар-Олы в Казань, сообщается на сайте ведомства.

"Вертолёт Ми-8 МЧС России осуществляет санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольного ребенка, пострадавшего в результате дорожно-транспортного происшествия в Килемарском районе Республики Марий Эл, из Йошкар-Олы в Казань", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Вертолет оснащен специальным оборудованием, позволяющим оказывать помощь прямо во время полета.

В Казани ребенка доставят для специализированного лечения в Республиканскую клиническую больницу министерства здравоохранения Республики Татарстан.

Как сообщалось ранее, столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом, в котором и пострадал ребенок, произошло в четверг около 17.30 мск примерно на 64 километре автодороги "Йошкар-Ола — Козьмодемьянск". По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них есть ребенок. Еще четверо пассажиров были доставлены в больницы Йошкар-Олы. В Марий Эл 17 ноября объявлено днем траура по погибшим в аварии.