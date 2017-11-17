ДТП в Марий Эл произошло не из-за обгона, подтвердили эксперты

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя – РИА Новости. ДТП в Марий Эл, в результате которого погибли 15 человек, произошло не из-за обгона, это подтверждают эксперты, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта РФ Виктор Басаргин.

По факту ДТП были заведены дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшие смерть двух и более лиц. Отмечается, что они соединены в одном производстве. Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, водитель маршрутки пытался совершить обгон, вышел на встречную полосу, но завершить его не успел и врезался в лесовоз, который вез около 40 кубов леса.

"Трагедия произошла не в результате незавершенного маневра обгона транспортного средства. По этому поводу сейчас органы дознания будут окончательно определяться, чья вина, либо это какие-то дорожные условия подвели, кто из водителей допустил ошибку с точки зрения управления транспортным средством … Но то, что это произошло не в результате обгона, это уже очевидный факт, и эксперты это подтверждают", — сказал Басаргин журналистам в Йошкар-Оле.

В свою очередь глава Марий Эл Александр Евстифеев отметил, что "выводы сделает следствие, а сейчас можно сказать — это все-таки человеческий фактор, а не состояние дороги". По его словам, на этом участке дороги открытых претензий к дорожникам нет.

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© Фото предоставлено управлением общественных связей и информации Главы Республики Марий Эл День траура: Марий Эл скорбит по жертвам крупного ДТП

"Это прямой участок дороги, и он, если не в хорошем, то во вполне удовлетворительном состоянии", — сказал он.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло в четверг около 17.30 мск примерно на 64 километре автодороги "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск". По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них есть ребенок. Еще четверо пассажиров были доставлены в больницы Йошкар-Олы. В Марий Эл 17 ноября объявлено днем траура по погибшим в аварии.