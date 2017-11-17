Более 90 человек сдали кровь для пострадавших в крупном ДТП в Марий Эл

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Более 90 доноров, в том числе сотрудники отдела Росгвардии по республике Марий Эл, пришли в пятницу на Республиканскую станцию переливания крови, чтобы помочь пострадавшим в крупном ДТП в Марий Эл, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло в четверг около 17.30 мск примерно на 64 километре автодороги "Йошкар-Ола — Козьмодемьянск". По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них есть ребенок. Еще четверо пассажиров были доставлены в больницы Йошкар-Олы. В Марий Эл 17 ноября объявлено днем траура по погибшим в аварии.

"Более 40 литров донорской крови было заготовлено для больных республики. На сегодняшний день запасы компонентов крови на станции переливания имеются в полном объеме", — говорится в сообщении минздрава.

По факту ДТП были возбуждены дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшие смерть двух и более лиц. Они соединены в одном производстве и переданы в центральный аппарат СК РФ.