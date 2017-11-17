Шесть человек вскрыли себе вены в Мосгорсуде, сообщил адвокат

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Шесть человек, проходящих по делу о хулиганстве, в пятницу вскрыли себе вены в Мосгорсуде при продлении ареста, сообщил РИА Новости адвокат одного из фигурантов дела Мераб Телоян.

"Мой подзащитный Умар-Хаджи Идрисов и еще пять человек только что вскрыли себе вены в Мосгорсуде в знак протеста против продления им меры пресечения свыше двух с половиной лет", — сказал Телоян.

По словам адвоката, его подзащитный обвиняется в хулиганстве. "Это было в 2015 году в ресторане "Тануки", якобы они оскорбили чеченца, произошла драка", — добавил защитник, отметив, что прошло уже два года, а дело все не могут расследовать и продлевают фигурантам арест.

Пресс-служба ГУ МВД Москвы подтвердила факт инцидента, отметив, что пострадавшим сейчас "оказывается необходимая помощь", на место вызвана скорая. По этому факту полиция проводит проверку.

Как следует из электронной базы Мосгорсуда, сегодня продлевали меру пресечения в отношении Идрисова, а также Рамбека Мусрапилова и Шахмана Абдуева.

Официальным комментарием Мосгорсуда РИА Новости пока не располагает.