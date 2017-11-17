Дело о крупном ДТП в Марий Эл передали в центральный аппарат СК

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Уголовное дело о ДТП с автобусом в Марий-Эл, в котором погибли 15 человек, передано в центральный аппарат СК РФ, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

© Фото предоставлено управлением общественных связей и информации Главы Республики Марий Эл День траура: Марий Эл скорбит по жертвам крупного ДТП

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло в четверг около 17.30 мск примерно на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них был ребенок. Еще четверо пассажиров были доставлены в больницы Йошкар-Олы.

По факту ДТП были заведены дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшие смерть двух и более лиц. Отмечается, что они соединены в одном производстве.

"По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело передано в Главное следственное управление (3-е следственное управление) Следственного комитета Российской Федерации для наиболее полного, объективного и тщательного расследования", — сказала она.