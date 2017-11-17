Пострадавшие в ДТП в Марий Эл получат выплаты до двух миллионов рублей

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Родственники погибших пассажиров и пострадавшие в результате столкновения микроавтобуса и лесовоза в Марий Эл могут получить страховые выплаты в "Ингосстрахе" до 2,025 миллиона рублей, сообщается в совместном пресс-релизе Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности (ВСС, РСА и НССО).
Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло в четверг около 17.30 мск примерно на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола – Козьмодемьянск. По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них есть ребенок. Еще четверо пассажиров были доставлены в больницы Йошкар-Олы. В Марий Эл 17 ноября объявлено днем траура по погибшим в аварии.
"Родственникам погибших пассажиров и пострадавшим в ДТП с микроавтобусом в Марий Эл положены страховые выплаты до 2,025 миллиона рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП)… Согласно данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в СПАО "Ингосстрах". В страховой компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты", — говорится в сообщении.
По информации министерства, на утро 17 ноября все четверо пострадавших в автоаварии находятся в отделениях реанимации: мальчик семи лет – в Детской республиканской клинической больнице, женщина 47 лет, юноша 17 лет и девочка 14 лет – в Йошкар-Олинской городской больнице.