В РПЦ отвергли данные о причастности епископа Тихона к делу Серебренникова

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Сообщения в СМИ о том, что епископ Тихон (Шевкунов) способствовал уголовному преследованию режиссера Кирилла Серебренникова, пожаловавшись на него президенту РФ, на самом деле являются сплетнями, заявили в патриаршем совете по культуре, ответственным секретарем которого является епископ.

Ранее телеканал "Дождь" со ссылкой на информацию, полученную от двух неназванных "федеральных чиновников", сообщили, что епископ Тихон выражал свое недовольство творчеством режиссера "в закрытых беседах с Путиным" и якобы показал президенту РФ фильм "Ученик".

В РПЦ напомнили, что епископ Тихон неоднократно отрицал подобные обвинения. Так, в одном из недавних интервью он заявил, что "не смотрел фильм Кирилла Серебренникова "Ученик" и не смотрел ничего, что он снимал и ставил".

"Епископ Егорьевский Тихон назвал враньем слухи о том, что он, якобы, принимал участие в снятии с премьеры спектакля Кирилла Серебренникова "Нуреев", — заявили в патриаршем совете.

Комментируя в том же интервью причины появления подобных слухов, епископ Тихон отметил, что "для значительной части нашего прогрессивного креативного общества слухи и сплетни — это их вдохновение и упоение".

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников помещен под домашний арест.

Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.