В РПЦ отвергли данные о причастности епископа Тихона к делу Серебренникова

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Сообщения в СМИ о том, что епископ Тихон (Шевкунов) способствовал уголовному преследованию режиссера Кирилла Серебренникова, пожаловавшись на него президенту РФ, на самом деле являются сплетнями, заявили в патриаршем совете по культуре, ответственным секретарем которого является епископ.
В РПЦ напомнили, что епископ Тихон неоднократно отрицал подобные обвинения. Так, в одном из недавних интервью он заявил, что "не смотрел фильм Кирилла Серебренникова "Ученик" и не смотрел ничего, что он снимал и ставил".
"Епископ Егорьевский Тихон назвал враньем слухи о том, что он, якобы, принимал участие в снятии с премьеры спектакля Кирилла Серебренникова "Нуреев", — заявили в патриаршем совете.
Комментируя в том же интервью причины появления подобных слухов, епископ Тихон отметил, что "для значительной части нашего прогрессивного креативного общества слухи и сплетни — это их вдохновение и упоение".
В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников помещен под домашний арест.
Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.