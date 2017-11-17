В Петербурге проверяют сообщение о подозрительных предметах в школах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Полиция проводит проверку сообщения о бесхозных предметах в нескольких школах Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по городу и области.

По данным местных СМИ, в пятницу уроки в школах в нескольких районах Санкт-Петербурга были прерваны из-за анонимных сообщений о "минировании", в некоторых учреждениях провели эвакуацию учеников.

"Полиция проводит проверочные мероприятия о сообщении о бесхозных предметах в ряде школ Петербурга", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.