В Москве мужчина лишился 15 миллионов рублей, пытаясь продать биткоины

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Мужчина пытался продать биткоины на 15 миллионов рублей в офисе в центре Москвы, но во время сделки несколько "похожих друг на друга крепких бородатых мужчин" забрали из офиса и покупателя криптовалюты, и наличные деньги, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

По данным ГУМВД, инцидент произошел днем в четверг. Как сообщают правоохранители, когда мужчине принесли наличные в размере 15 миллионов рублей, он перевел своему клиенту соответствующую сумму в криптовалюте. В этот момент в офис, где проходила сделка, неожиданно вошли несколько "бородатых мужчин" и увели с собой покупателя биткоинов, забрав и все наличные, предназначенные продавцу биткоинов.

"Участники встречи дождались подтверждения перевода. После чего денежные средства, находившиеся на столе офиса, в сумме 15 миллионов рублей должен был забрать продавец, однако в данный момент в помещение офиса вошли шесть-восемь человек, по описанию крепкого телосложения, рост — выше среднего, носят бороду, похожие друг на друга. Под угрозой физического насилия, пояснив, что мужчина, покупатель криптовалюты, является мошенником, и что они ищут его уже две недели, увели его из помещения, забрав денежные средства в сумме 15,1 миллиона рублей, предназначенные мужчине, продававшему биткоины, после чего скрылись", — сказал собеседник агентства.

Как выяснилось позднее, сделку организовал брокер мужчины 1996 года рождения, который пояснил, что знает покупателя криптовалюты около года. Также полицейские установили, что покупатель снял указанный офис за наличные деньги, но представился другим именем.

"По данному факту проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

По состоянию на 11.12 мск пятницы, биткоин на бирже Bitfinex снижался на 2,44% и торговался в районе 7,7 тысячи долларов, на OKCoin — на 2,97%, до 7,8 тысячи долларов, на Poloniex — на 2,54%, до 7,7 тысячи долларов.