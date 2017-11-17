МАК отправит "черные ящики" L-410 на расшифровку в Москву ближайшие дни

ХАБАРОВСК, 17 ноя — РИА Новости. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которая работает на месте крушения самолета L-410 в поселке Нелькан Хабаровского края, в ближайшие дни увезет "черные ящики" на расшифровку в Москву, сообщил РИА Новости в пятницу и.о. замминистра промышленности и транспорта Хабаровского края Дмитрий Кирсанов.

Крушение самолета L-410, принадлежащего ФГУП "Хабаровские авиалинии", произошло днем в среду при заходе на посадку в поселке Нелькан. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет.

"Бортовые самописцы извлечены сегодня, внешне они без повреждений. В ближайшие дни – в субботу или воскресенье – представители МАК вылетят с ними в Хабаровск, а потом в Москву. Там будет проводиться их расшифровка", — сказал Кирсанов.

Он отметил, что на месте падения самолета в пятницу производились следственные действия СКР и МАК, изымались пробы с места крушения, опрашивались свидетели. Территория оцеплена, посторонних не пускают.

"Сейчас в Нелькане идет оперативное совещание. На воскресенье, по прогнозу, серьезное ухудшение погоды в Аяно-Майском районе", — сказал собеседник.