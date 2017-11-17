Астраханец приговорен к штрафу за подделку подписей для участия в выборах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя – РИА Новости. Суд в Астраханской области приговорил к штрафу местного жителя, обвиняемого в фальсификации избирательных документов перед выборами депутатов областной думы в 2016 году, сообщил РИА Новости старший помощник главы СУ СК России по Астраханской области Андрей Хегай.

Суд установил, что в июле 2016 года 33-летний местный житель подал в избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №28 заявление и другие документы о согласии баллотироваться в депутаты думы Астраханской области шестого созыва, после чего получил право на сбор подписей избирателей в поддержку своей кандидатуры.

"Далее, имея на руках сведения о паспортных данных жителей Трусовского района Астрахани, введя в заблуждение своих знакомых, он попросил их заполнить подписные листы, а затем подделать подписи избирателей в поддержку своей кандидатуры", — сказал Хегай.

При этом он добавил, что во многих подписных листах были подписи лиц, которые скончались задолго до выборов. Данный факт был выявлен сотрудниками УФСБ России по Астраханской области.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей", — добавил собеседник агентства.