Генерала ФСО Геннадия Лопырева приговорили к десяти годам колонии

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Знаменский гарнизонный военный суд приговорил бывшего руководителя ФСО по Северо-Кавказскому федеральному округу Геннадия Лопырева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей, сообщили РИА Новости его адвокат Руслан Закалюжный.

Генерала признали виновным во взяточничестве.

По словам юриста, суд отказался лишать Лопырева воинского звания генерал-лейтенант и государственных наград.

Защита обжалует решение суда.

Лопырева задержали в конце ноября прошлого года. По данным следствия, он получал взятки от руководителей коммерческих структур за покровительство при заключении и исполнении госконтрактов на ремонтно-строительные работы.

Во время расследования и рассмотрения дела судом обвиняемый содержался в СИЗО.

На принадлежащие генералу и его семье квартиры в Москве и Сочи, а также жилой дом в Ленобласти наложили арест. При обыске в квартире сына Лопырева были изъяты 63 миллиона рублей наличными, более миллиона евро и 350 тысяч долларов.