В Красноярском крае возбудили дело после избиения девочки в детдоме

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Следователи в Красноярском крае возбудили дело по факту избиения 15-летней воспитанницы КГУ "Ермаковский детский дом", сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 293 УК РФ "халатность", " — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 4 ноября вечером в КГКУ "Ермаковский детский дом" несовершеннолетние воспитанницы учреждения на почве личной неприязни избили 15-летнюю девочку. Об этом стало известно сотрудникам детского дома, в том числе его директору, но они не сообщили о произошедшем в правоохранительные органы, тем самым нарушив права и законные интересы несовершеннолетней. На следующий день после произошедшего девочка сбежала из учреждения к своей матери в Минусинский район, который расположен на расстоянии более 50 километров от детдома.

Как сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК Ольга Шаманская, девочка и мать рассказали следователям о том, что мотивом побега стало нежелание сотрудников детского дома реагировать и сообщать в правоохранительные органы о конфликте, произошедшем между девочкой и ее двумя сверстницами, в ходе которого девочке были причинены множественные телесные повреждения. По словам Шаманской, в ходе судебно-медицинского освидетельствования эксперт зафиксировал следы побоев.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям руководства и сотрудников детского дома, а также проверена законность помещения ребенка в социальное учреждение данного типа.