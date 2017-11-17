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Происшествия

"Слезы на морозе замерзают": близкие вспоминают погибших в Нелькане

Сюжет:
Крушение самолета в Хабаровском крае (79)
09:2617.11.2017
(обновлено: 09:28 17.11.2017)
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© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкСотрудники МЧС России у самолета Ан-74, на котором доставили в Хабаровск девочку, выжившую при крушении самолета L-410Сотрудники МЧС России у самолета Ан-74, на котором доставили в Хабаровск девочку, выжившую при крушении самолета L-410
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ХАБАРОВСК, 16 ноя — РИА Новости. Жители села Нелькан на севере Хабаровского края, где в крушении самолета погибли их односельчане, до сих пор не могут прийти в себя от потрясения, они скорбят об ушедших и радуются чудесному спасению трехлетней девочки, помогают семьям погибших и просят наградить всех достойных.

В среду, 15 ноября 2017 года, около 13.00 (6.00 мск) при заходе на посадку следовавший по маршруту Хабаровск-Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет.

Крушение

Село Нелькан считается в Аяно-Майском районе большим – там проживает более 700 человек – чуть меньше половины от всех жителей района. В административном центре — селе Аян – около 900 человек, остальные живут в селах Джигда и Аим. От Нелькана до Джигды 40 километров, до Аяна и Аима по 200 километров, и если смотреть на карту, то Нелькан в центре. Дорог в привычном смысле здесь нет, круглогодичная связь с внешним миром возможна только авиатранспортом. Из Хабаровска в Нелькан и обратно, с посадкой в Николаевске-на-Амуре, самолет летает раз в неделю.

Самолет Ан-74 самолетом авиационно-спасательного центра МЧС по Хабаровскому краю в поселке Нелькан. 16 ноября 2017
© Фото : официальный сайт Правительства Хабаровского края
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Поэтому крушение самолета в Нелькане не оставило равнодушным ни одного местного жителя. Ведь многие здесь если и не знают кого-то лично, то слышали о нем от других.

"Мы все глубоко потрясены этой трагедией. Тяжело осознавать, что погибли люди, которые еще недавно строили планы на будущее, которых дома ждали близкие и друзья. Ничто не может заменить тяжесть и горечь потери близкого человека. И это горе не только для родных погибших. Это наша общая трагедия. В такие трудные, горестные дни мы должны поддерживать друг друга", — отметил в своем соболезновании глава района Алексей Ивлев.

Крушение самолета L-410 в Хабаровском крае
© РИА Новости / МЧС РФ
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Источник рассказал о состоянии самописцев упавшего под Хабаровском L-410

В списке погибших местные жители Денис Амосов, Лапониковы Анна и Ольга, Светлана Пахомова, а также летчики Игорь Шумаков и Александр Зуев. Выжила маленькая Жасмина Леонтьева, она летела к бабушке вместе с сопровождавшей ее жительницей села Ольгой Лапониковой. Мама девочки, недавно родившая малыша, осталась в Хабаровске.

По данным региональных властей, разбившийся самолет следовал по маршруту Хабаровск — Николаевск — Нелькан. Из-за неблагоприятной погоды самолет не смог сесть ни в Николаевске, ни в Чумикане, и взял курс на Нелькан. В Нелькане в тот момент погода была хорошей.

По рассказам очевидцев, заходивший на посадку самолет стал крениться в одну сторону, потом в другую, после этого упал. Его нашли в лесу.

© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкВыжившую при крушении L-410 девочку доставили в Хабаровск
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Выжившую при крушении L-410 девочку доставили в Хабаровск

Девочка, которая выжила

Начальник местного аэропорта Евгений Архинос одним из первых оказался на месте крушения самолета. Это он нашел и вытащил из кресла выжившую девочку. Время было одним из решающих факторов в спасении девочки — в Нелькане уже стоят 20 градусные морозы, если бы помощь задержалась, малышка могла замерзнуть. И еще местные жители предотвратили пожар на самолете, отсоединив аккумулятор.

Вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел из Хабаровска в Нелькан
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Хабаровские врачи довольны состоянием девочки, выжившей в авиакатастрофе

Специалисты, опрошенные журналистами, указывали разные причины чудесного спасения ребенка: легкий вес, гибкие кости, удачное место расположения кресла. Местные жители уверены, что девочку спасла Ольга Лапоникова, которая прикрыла малышку своим телом.

Губернатор Вячеслав Шпорт, который долгое время проработал инженером на авиазаводе, уверен, что спасли Жасмину правильно застегнутые ремни безопасности.

"Тот человек, который девочку извлекал, рассказал, что она была плотно пристегнута к креслу, и это был решающий фактор в том, что она осталась жива. Сопровождающая девочку учительница правильно пристегнула ребенка, как того требуют нормы безопасности. Ну, а дальше — это стечение обстоятельств", — сказал Шпорт.

Крушение самолета L-410 в Хабаровском крае. Архивное фото
© РИА Новости / МЧС РФ
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Жасмину передали под наблюдение врачей местной больницы, а уже ночью на вертолете МЧС в Нелькан прибыла бригада медиков из Хабаровска. У девочки был перелом ноги и подозрение на черепно-мозговую травму. К вечеру четверга малышку вместе с бабушкой доставили на самолете МЧС в Хабаровск для обследования и лечения. Нейрохирурги второй краевой больницы подтвердили у нее ЧМТ в легкой форме, и передали травматологам детской краевой больницы.

Врачи назвали спасение ребенка при крушении чудом.

© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкСотрудник медицинской помощи переносит выжившую при крушении самолета L-410 девочку в автомобиль скорой помощи в Хабаровске
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Сотрудник медицинской помощи переносит выжившую при крушении самолета L-410 девочку в автомобиль скорой помощи в Хабаровске

Хорошие люди

О погибших односельчане отзываются очень тепло. Отмечают их доброту и отзывчивость.

Председатель правления Аяно-Майского районного отделения "Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края" Дина Хлестова рассказала, что не всех погибших знала лично, но обо всех слышала только хорошее.

Крушение самолета L-410 в Хабаровском крае
© РИА Новости / МЧС РФ
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Родственников погибших при крушении L-410 доставят в Нелькан

"Светлана Пахомова, ей было всего 23 года. Она работала в этно-культурном центре села Нелькан. У нее сын маленький остался – лет четырех, наверное. Педагог-психолог Ольга Лапоникова, у нее двое сыновей. Анна Лапоникова – это ее свекровь. Денис Амосов, племянник Любови Федоровны Умрихиной – она известная мастерица по художественной вышивке, расшивает национальные халаты", — рассказала Хлестова.

Она отметила, что знает также бабушку выжившей Жасмины.

"Бабушка Жасмины – тетя Лена – очень добрый и отзывчивый человек. Она всегда готова помочь людям. У мамы девочки – Марии – трое детей, старший сын учится в пятом классе, Жасмина, и еще одного мальчика она родила летом. Это хорошая семья", — сказала собеседница.

Об Ольге Лапониковой вспоминают ее коллеги-учителя. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы Нелькана Елена Петрова сообщила, что Ольга работала педагогом-психологом в школе.

"Очень добрый отзывчивый человек. Начинала учителем, потом несколько лет проработала в полиции в инспекции по делам несовершеннолетних и вернулась в школу. Педагогический стаж — 13 лет. Как-то тяжело осознавать, что ее нет. Двое детей осталось – сыновья, старший студент, учится в Хабаровске, а младший – в школе. Весной только 45-летие отметила. Красивая. Жить бы и жить", — сказала Петрова.

По ее словам, Светлана Пахомова, Ольга и Анна Лапониковы будут похоронены в Нелькане. Дениса Амосова планируется предать земле в Джигде, где похоронена его мать. Похороны пройдут в субботу, в этом же день в школе организуют поминки по ушедшим односельчанам.

Погибших летчиков тоже вспоминают как профессионалов и хороших специалистов. Игорь Шумаков был одним из опытнейших пилотов авиакомпании "Хабаровские авиалинии". Оба летчика будут похоронены в Хабаровске.

Крушение самолёта в Хабаровском крае
© РИА Новости, Инфографика
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Крушение самолeта в Хабаровском крае

Заслуженные награды

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, который в четверг побывал на месте трагедии в Нелькане, заявил, что намерен представить к награде начальника аэропорта Евгения Архиноса, который спас девочку и проявил мужество в сложной ситуации. А также главу села Наталью Петухову, которая приняла быстрые и верные решения в условиях чрезвычайного происшествия – организовала работу, распорядилась оцепить место крушения, выставить охрану.

Жители села Нелькан обратились к губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту с просьбой наградить посмертно и Ольгу Лапоникову, которая, по их убеждению, спасла малышку.

"Жителям хочется, чтобы об их односельчанах была достойная память, поэтому мы, конечно, рассмотрим их обращение", — отметил Шпорт.

После трагедии семьям тех, кто был на борту L-410, краевые власти окажут материальную помощь, также выделят деньги на похороны погибших. Кроме того, жители района по своей инициативе организовали помощь семьям пассажиров разбившегося самолета. Власти также открыли банковский счет для перечисления средств.

"Для нельканцев это большая потеря. Но здесь плакать долго нельзя — слезы на морозе замерзают. Все понимают ситуацию и помогают друг другу, и мы будем помогать", — сказал губернатор.

В причинах трагедии в Нелькане сейчас разбирается СКР и Международный авиационный комитет. Расследование обстоятельств ЧП займет не один месяц. Маленькой Жасмине предстоит длительное лечение и реабилитация. Потерявшим своих родных и близких – понадобиться время и мужество, чтобы пережить горе, его перенести легче, если есть поддержка и сострадание.

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