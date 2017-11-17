МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Специалисты МЧС демонтировали оба черных ящика разбившегося под Хабаровском самолета L-410 после завершения работы с ними следователей и специалистов Межгосударственного авиационного комитета (МАК), сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее сообщалось, что оба черных ящика находятся на борту воздушного судна, их состояние хорошее, с ними работали специалисты СК и МАК.

"Речевой самописец и прибор регистрации параметров полета демонтированы, будут направлены на расшифровку", — сказал представитель штаба.

Крушение самолета L-410, принадлежащего ФГУП "Хабаровские авиалинии", произошло днем в среду при заходе на посадку в поселке Нелькан. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 года.