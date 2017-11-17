Трассу "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск" открыли после крупного ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя – РИА Новости. Движение по автодороге "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск", перекрытой из-за крупного ДТП, в результате которого погибли 15 человек, восстановлено, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МВД по Республике Марий Эл.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло в четверг около 17.30 мск примерно на 64 километре автодороги "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск". По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них есть ребенок. Еще четверо пассажиров были доставлены в больницы Йошкар-Олы, из них трое детей 7, 14 и 17 лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД перекрыли участок автодороги "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск" с 63 по 65 километр.

"Аварийно-спасательные работы закончились к полуночи, после этого движение было восстановлено", — сказал собеседник агентства.