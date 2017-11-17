В Якутии пропал трехкратный чемпион мира по кикбоксингу

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи в Якутии известного спортсмена и трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова, сообщает республиканское управление Следственного комитета России.

Иннокентий Макаров — известный спортсмен, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу, председатель садово-огороднического некоммерческого товарищества "Сатал".

"Установлено, что пропавший Иннокентий Макаров 5 ноября 2017 года вышел из дома, расположенного по Намскому тракту города Якутска, и до настоящего времени не вернулся. Домой мужчина не явился, о своем местонахождении не сообщает, связь с ним отсутствует. При этом следователи установили, что уезжать из города Якутска он не планировал, ранее длительное время безвестно не отсутствовал", — говорится в сообщении.

СУСК возбудило дело по статье "убийство". Устанавливается круг общения потерпевшего, допрашиваются родные и знакомые, назначен ряд судебных экспертиз.