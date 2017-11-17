Родственников погибших при крушении L-410 доставят в Нелькан

ХАБАРОВСК, 17 ноя — РИА Новости. Авиакомпания "Хабаровские авиалинии" организует доставку родственников жертв крушения самолета L-410 из Аяна в Нелькан на севере Хабаровского края, между которыми нет другого транспортного сообщения, сообщил РИА Новости представитель администрации Аяно-Майского района.

Как пояснил собеседник агентства, административный центр Аяно-Майского района – поселок Аян — находится на расстоянии более 200 километров от поселка Нелькан. Между ними нет никакого транспортного сообщения, кроме авиационного. С недавнего времени "Хабаровские авиалинии" выполняют рейсы из Аяна в Нелькан два раза в месяц. Ранее чтобы попасть из Аяна в Нелькан или наоборот, приходилось вылетать в Николаевск-на-Амуре или Хабаровск.

"Сегодня будет организован рейс, который доставит родственников погибших из Аяна в Нелькан. Организуют его за свой счет "Хабаровские авиалинии",- сказал представитель районной администрации.

Как сообщил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, в пятницу из Хабаровска в Аян приедут два человека, их вместе с родственниками из Аяна перевезут в Нелькан. Также в пятницу из Хабаровска в Нелькан рейсовым самолетом прилетят восемь человек, два человека накануне были доставлены в поселок самолетом МЧС.

В среду около 13 часов (6.00 мск) при заходе на посадку потерпел крушение следовавший по маршруту Хабаровск-Нелькан самолет L-410 ФГУП "Хабаровские авиалинии". На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет.