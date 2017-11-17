Власти перечислили выплаты семьям погибших при крушении самолета L-410

ХАБАРОВСК, 17 ноя — РИА Новости. Выплаты семьям погибших при крушении самолета в Нелькане Хабаровского края перечислены, сообщил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Ранее сообщалось, что 15 ноября около 13 часов (6.00 мск) при заходе на посадку следовавший по маршруту Хабаровск-Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров.

Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет.

"Деньги сегодня направлены в органы местного самоуправления, они находятся на счетах. По мере поступления заявлений от близких родственников и предоставления справки о смерти из загса, будут выплачиваться деньги. По погибшим один миллион рублей, семье пострадавшей 400 тысяч", — сказал Литвинчук.

Он отметил, что также от правительства края перечислены деньги на похороны погибших. Они направлены в администрацию Нелькана и поселка Джигда, а также города Хабаровска. Открыты и счета, куда поступают пожертвования.

Ранее сообщалось, что троих погибших местных жителей похоронят в Нелькане, одного — в Джигде, обоих летчиков – в Хабаровске.