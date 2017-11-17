День траура: Марий Эл скорбит по жертвам крупного ДТП

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. День траура объявлен в Марий Эл в пятницу, 17 ноября, в связи с ДТП, в результате которого погибли 15 человек, сообщили в управлении общественных связей и информации главы региона.

© Фото предоставлено управлением общественных связей и информации Главы Республики Марий Эл Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Марий Эл

Микроавтобус Mercedes столкнулся с лесовозом в Марий Эл в четверг около 17.30 мск на автодороге "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск". Маршрутное такси следовало из Йошкар-Олы в райцентр Юрино, в больнице остаются четыре человека, в том числе трое детей.

Водитель микроавтобуса, по предварительным данным, предпринял попытку выполнить обгон, выехав на полосу встречного движения, однако завершить маневр не успел, в результате чего маршрутка столкнулась с груженым лесовозом. После мощного удара Mercedes выбросило с дороги.

В республиканском МВД РИА Новости сообщили, что причиной ДТП могло стать резкое ухудшение погоды. В момент аварии шел дождь со снегом, температура воздуха составляла минус 1 градус, на дорогах была гололедица.

Уголовное дело и помощь пострадавшим

После ДТП в Марий Эл возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заявили в пресс-службе СК России. "Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)", — говорится в сообщении.

Перевозчика, микроавтобус которого попал в аварию, проверит Ространснадзор. "По поручению министра транспорта РФ Максима Соколова Ространснадзор рассматривает правовую возможность проведения внеплановой проверки в отношении перевозчика, автобус которого 16 ноября попал в ДТП в Республике Марий Эл", — говорится в сообщении Минтранса.

Министр транспорта Максим Соколов и глава Марий Эл Александр Евстифеев находятся в режиме телефонной связи для уточнения оперативных действий в ходе устранения последствий ДТП и помощи пострадавшим.

Правительство Марий Эл окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших в крупном ДТП, сообщил Евстифеев. "Пострадавшие в результате дорожной аварии в Килемарском районе и родственники погибших получат всю необходимую помощь", — сказал глава республики, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.

Это большая трагедия для республики, подчеркнул Евстифеев.