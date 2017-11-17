В Марий Эл объявят день траура в связи с ДТП, в котором погибли 15 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя – РИА Новости. День траура объявят в Марий Эл в пятницу в связи с ДТП, в результате которого погибли 15 человек, сообщили в управлении общественных связей и информации главы региона.

© Фото предоставлено управлением общественных связей и информации Главы Республики Марий Эл Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Марий Эл

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло в четверг около 17.30 мск на 64-м километре автодороги "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск". По последним данным, в результате ДТП погибли 15 человек, четверо пострадали.

"(В пятницу) 17 ноября в Марий Эл будет объявлен день траура по погибшим в дорожно-транспортном происшествии с микроавтобусом и лесовозом", — сказал глава Марий Эл Александр Евстифеев, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, это большая трагедия для республики.

Ранее глава Марий Эл заявил, что пострадавшие в результате дорожной аварии и родственники погибших получат всю необходимую помощь.