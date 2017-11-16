Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Марий Эл

САМАРА, 16 ноя — РИА Новости, Екатерина Калашникова. Состояние пострадавших в ДТП в Марий Эл оценивается как тяжелое и средней тяжести, сообщили РИА Новости в республиканском центре медицины катастроф.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло около 17.30 мск примерно на 64 километре автодороги "Йошкар-Ола — Козьмодемьянск" в Килемарском районе республики Марий Эл. По последним данным, в аварии погибли 15 человек, в том числе ребенок, четверо пострадали.

"В больницы были доставлены четверо пострадавших. Всех их госпитализировали в больницы Йошкар-Олы. Состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести", — сообщил собеседник агентства.

Как отметили в республиканском центре медицины катастроф, спасательные работы завершены, медики завершили оказание помощи на месте. В ликвидации последствий аварии принимали участие пять бригад скорой помощи.