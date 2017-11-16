На водителя, сбившего ребенка на переходе в Подмосковье, завели дело

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Уголовное дело завели на водителя иномарки, который насмерть сбил четырехлетнюю девочку на пешеходном переходе в Подмосковье, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по области Татьяна Петрова.

В четверг водитель иномарки сбил двух человек на пешеходном переходе в Домодедовском районе Подмосковья, четырехлетняя девочка погибла, ее бабушка госпитализирована.

"Водитель, 57-летний местный житель, управляя автомобилем Mitsubishi, совершил наезд на пешеходном переходе на четырехлетнюю девочку и её 59-летнюю бабушку. В результате ДТП ребёнок от полученных травм скончался на месте, а женщина была госпитализирована в медицинское учреждение с телесными повреждениями", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", — добавили в ведомстве.